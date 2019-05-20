60% проектов в Москве будут достраиваться по ДДУ
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Тот факт, что с 1 июля 2019 г. нужно будет брать дорогие кредиты в банках вместо «бесплатных» денег дольщиков, связывали и с неминуемыми банкротствами мелких строительных компаний, и с ростом цен. В конце 2018 г. вступил в силу закон № 478-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве» (№ 214-ФЗ), обязывающий всех застройщиков с 1 июля 2019 г. переходить на проектное финансирование и продавать жилье через эскроу-счета. Год начался с надежды, что послабления будут и кто-то все-таки сможет работать по старым схемам и бизнес-планам. 22 апреля вступило в силу постановление правительства РФ № 480, содержащее критерии, соответствие которым позволит компании привлекать денежные средства участников долевого строительства без использования счетов эскроу по договорам долевого участия (ДДУ), представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 г.
Это касается компаний, готовность жилых объектов которых до 1 июля составит не менее 30%, а количество заключенных ДДУ – от 10%, рассказывает Дмитрий Логинов, руководитель юридического департамента АН «Бон тон». Для домов в проектах комплексного освоения и развития застроенной территории степень строительной готовности снижается до 15%. Проектам «стратегических застройщиков» достаточно 6%.
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