Статья опубликована в № 4816 от 21.05.2019 под заголовком: Вне зоны доступа
Почему в подземных паркингах дорогих домов не ловит мобильная связь
Какие системы умного дома нужны покупателям новостроек
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Для застройщика не составит труда заложить в проект дома установку ретранслятора в паркинге, а в зоне того же лобби обеспечить посетителей хотя бы WiFi – но только если на это будет спрос
AP / AP Photo
Когда новоселы в Подмосковье всем домом покупают дополнительные сим-карты единственного мобильного оператора, потому что остальные в этом месте не принимают, это расценивается как неудобство, но «в порядке вещей». Схожие проблемы у покупателей столичных новостроек бизнес- или премиум-класса вызывают недоумение, тем более что маркетологи застройщиков последние годы особое внимание уделяют интеллектуальной начинке зданий, делают на этом акцент в рекламе.
Как правило, в качественном умном доме действительно можно установить нужную температуру и влажность воздуха в квартире, сделать ярче свет, передать данные диспетчеру и сделать массу других полезных дел с мобильного телефона. Но только если не будет проблем со связью.
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