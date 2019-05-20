«Гранель» построит жилой квартал на 400 000 кв. м на Новой Риге

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«Гранель» – один из крупнейших застройщиков Подмосковья ГК «Гранель»

ГК «Гранель» построит в д. Глухово, в 10 км от МКАД по Новорижскому шоссе, жилой квартал почти на 400 000 кв. м, рассказали «Ведомостям» два брокера, работающих в этом районе. Комплекс «Новая Рига» расположится на 37,6 га, общая площадь жилой части составит 235 000 кв. м, уточнила представитель группы Ксения Соломатина, также там планируется построить многофункциональный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и другие объекты социальной инфраструктуры. Инвестиции в проект она оценила в 15 млрд руб. Комплекс, по ее словам, планируется полностью закончить к 2027 г., первая очередь объекта будет готова уже в конце 2021 г.

«Гранель» – один из крупнейших застройщиков Подмосковья. Общий портфель компании достигает 4,5 млн кв. м. Среди проектов – «Императорские Мытищи», «Инновация» в Одинцове, «Бригантина» в Долгопрудном, «Пехра» в Балашихе и др. Владельцы группы – сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров и президент девелопера Ильшат Нигматуллин. В 2019 г. компания заявила о выходе на рынок Москвы. Здесь она строит жилой комплекс «Тринити» (101 000 кв. м) на Дмитровском шоссе.