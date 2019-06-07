Каким будет новый парк в Петербурге

Вместо комплекса зданий Верховного cуда на исторической территории Тучкова Буяна может появиться арт-парк с театрально-выставочной зоной Wikipedia

В апреле 2019 г. врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов представил президенту Владимиру Путину проект строительства арт-парка на берегу Малой Невы, и президент инициативу поддержал, одобрил и масштаб, и место, и виды. «Вместо комплекса зданий Верховного суда на исторической территории Тучкова Буяна будет построен арт-парк с театрально-выставочной зоной. Здесь же будет построен Театр танца Бориса Эйфмана, создание которого планировалось в границах Судебного квартала <...> Проект получит совместное финансирование Санкт-Петербурга и Российской Федерации», – сообщает сайт администрации Санкт-Петербурга. Судебный квартал передвинут на Смольную набережную, где прежде собирались построить новый музей блокады Ленинграда. «Создать многофункциональную, многоуровневую культурную развлекательную зону с верхним парком и набережной. Театр танца Бориса Эйфмана здесь остается. Появится парковка на полторы тысячи мест и пешеходная зона», – сказал Беглов и подчеркнул, что «проект еще обсуждается».

С тех пор подробностей о проекте арт-парка не появилось, но эксперты отмечают очевидные параллели между Тучковым Буяном и московским «Зарядьем»: оба обсуждались много лет, концепции застройки неоднократно менялись, даже площадь у двух проектов одинаковая – по 13 га.

Лучше парк, чем дома

По мнению архитектора Александра Асадова, что бы ни было построено на месте снесенной гостиницы «Россия» у Кремля в Москве, «разделило бы людей на тех, кто «за», и тех, кто «против». И только природа послужила консенсусу». Большинство москвичей приняли парк «Зарядье», он привлекает горожан и туристов, и только за первый год существования парка его посетило более 8 млн человек. Это может сработать и в Петербурге – городу остро не хватает парков и зеленых общественных пространств.

«Решение разбить между Биржевым и Тучковым мостами парк довольно очевидно, оно было частью еще плана послевоенного восстановления Ленинграда 1948 г.», – напоминает архитектурный критик Мария Элькина. Но после войны землю на пр-те Добролюбова, в историческом центре города, отдали Государственному институту прикладной химии (ГИПХ, с 1992 г. – ФГУП «Российский научный центр «Прикладная химия»), который разрабатывал в том числе ракетное топливо.

С начала 2000-х гг. эта площадка несколько раз меняла владельцев и проекты. Консультанты рынка недвижимости вспоминают «Набережную Европы»; архитекторы – странный конкурс на Судебный квартал, экологи – все вредные соединения, тяжелые металлы, которые остались в земле после вывода химического предприятия: необходимо было снимать грунт на глубину до 10 м. ГИПХ был выведен в 2011 г., здания (в том числе и несколько бывших памятников промышленной архитектуры) снесли. По проекту «Набережная Европы» здесь планировалось построить Театр танца Бориса Эйфмана, жилье и коммерческую недвижимость.

Но стройка была заморожена. В 2012 г. президент Владимир Путин предложил разместить на «пустых» 13 га напротив стрелки Васильевского острова комплекс зданий для Верховного суда и квартиры для судей, подрядчиком нового проекта, который оценивался в сумму более 35 млрд руб., стало управление делами президента. ВТБ, как инвестор несостоявшейся «Набережной», получил компенсацию – около 11 млрд руб. Архитектурный конкурс на Судебный квартал выиграло бюро Максима Атаянца, но в 2016 г. начали реализовывать проект Евгения Герасимова, стройка должна была завершиться в 2019 г., затем сроки сдвинули на 2021–2022 гг. Судя по google-картам, на площадке начали формировать фундаменты, налили бетонные плиты.

«Сейчас в силу причин не столько экономических, сколько политических, похоже, что власть решила сделать реверанс в пользу общественного мнения и отказаться от строительства административного комплекса, чтобы сделать парк. Идея хорошая, и мы ее, как прогрессивные горожане, поддерживаем», – говорит гендиректор Knight Frank St Petersburg Николай Пашков. С ним согласен Андрей Косарев, гендиректор Colliers International в Санкт-Петербурге: «Это то, что больше всего нужно здесь городу, учитывая совокупность факторов: уникальность места, соседство с другими историческими, зрелищными и спортивными объектами, современные урбанистические тенденции и вызовы, необходимость дальше повышать туристическую привлекательность и качество городской среды». «Но можно говорить о неэффективности понесенных бюджетом затрат», – добавляет он.

В тренде

«Горожане неоднократно выражали мнение о необходимости создания парка на данной территории», – напоминает Валерий Трушин, руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate. «В детстве я жил недалеко от этого квартала. Мы бегали на лыжах за Кировским стадионом, купались летом на Петровском пруду. С другой стороны – зоопарк, Планетарий. В этом районе огромное количество культурных и образовательных учреждений, и сделать там парк, аналогичный по масштабам «Зарядью», – хорошая идея, ведь парков много не бывает», – говорит Александр Шарапов, президент Becar Asset Management.

«В любом случае то, что делается для людей, всегда лучше любых государственных зданий с точки зрения развития города, – уверена Элькина. – Сейчас главная интрига в том, какой именно это будет парк». По мнению Шарапова, которое разделяют практически все эксперты как из бизнес-, так и из архитектурной среды, проекту необходимо широкое общественное обсуждение: «Не повторять ошибки «Лахта-центра», когда жители города были скорее наблюдателями войны за газетные развороты и телевизионные эфиры между градозащитниками и властями. Потратить еще несколько месяцев для того, чтобы дать горожанам решить, как использовать эту локацию, – оптимальное решение». Люди «не хотят жить в музее под открытым небом, а хотят жить в современном, развивающемся городе», считает он.

«Будущий проект – это не культурное наследие, как Летний или Михайловский сад. Это вновь создаваемый парк, который можно сделать востребованным, современным проектом с коммерческой выгодой», – рассуждает Трушин. Он отметил, что во всех трех проектах сохранялся Театр танца Бориса Эйфмана, который работает в городе уже более 30 лет без собственного помещения. То, что театр не исчезнет из планов застройки города, в 2013 г. хореографу обещал Владимир Путин.

Решение «вписывается в современный тренд по развитию общественных пространств в российских городах», подчеркивает Евгения Муринец, директор Urban Policy Institute. Сильнее всего в этом продвинулась Москва – самый богатый российский регион: были обновлены Парк Горького, проведен международный конкурс на «Зарядье», перестроена Триумфальная площадь, масштабно обновляется ВДНХ...

«Слово «парк» в России испортили еще в 30-х гг. прошлого века, превратив его в ПКиО. В результате весь мир создает парки скульптур и природные древесные парки, а у нас сплошная смотровая площадка для селфи, – считает координатор движения «Деревья Петербурга» Мария Тиника. – Но Петербург имеет право создать не ПКиО, а парк XXI в. с учетом знаний и возможностей природы, растений и воды. Было бы большим поражением получить в центре города еще один образчик бессмысленного казенного дизайна».

У Муринец свой рецепт для будущего парка: «Важно определить одного ответственного управленца в правительстве субъекта, который бы рассматривал это как важнейшую задачу в своей деятельности. Как говорится, у победы много отцов, тем не менее мы можем уверенно назвать комплексы «Зарядье», «Лужники» и Триумфальную площадь детищем Сергея Кузнецова, Парк им. Горького – детищем Сергея Капкова, парк у стадиона ФК «Краснодар» – Сергея Галицкого, набережную озер Кабан в Казани – детищем Наташи Фишман. У всех этих проектов есть авторы, в большинстве своем иностранцы, специалисты в создании городских ландшафтных пространств. Но в России недостаточно привлечь хорошего архитектора к проектированию. Важно еще и провести проект сквозь огонь и воду нашей российской строительной специ-фики с ее 44-ФЗ, многоэтапной последовательной системой согласований, контролем качества реализации подрядчиком, выбранным по тендеру с его основным критерием – предложенной стоимостью реализации и следующими за этим СМР соответствующего качества. Нужен человек с компетенциями и полномочиями, который будет иметь влияние на всех участников строительного процесса».

С верой в хорошее

В 2019 г. общая сумма финансирования проекта «Формирование комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге составит 4,2 млрд руб., сообщает сайт губернатора. Средства пойдут на благоустройство дворов, пешеходных зон, садов и парков. Создание арт-парка на Тучковом Буяне и реконструкция оранжереи в Таврическом саду названы новыми знаковыми проектами.

Как в итоге будет выглядеть и называться знаковый проект – только предстоит обсуждать. Сайт губернатора призывает горожан активнее давать предложения. Рендеры, которые Беглов показывал Путину, «не позволяют судить об уровне дизайна этого объекта», сказал Иван Колманок, партнер архитектурного бюро AI-architects. Архитекторы говорят, что увиденное ими похоже даже не на «Зарядье», а на «пузыри» Манежной площади в Москве и что застройка предполагается немалая. Тогда как Петербургу больше нужны обычные парки – с деревьями, дорожками.

«[По изображениям] можно сделать вывод о масштабе программы, функциях, заложенных в проект, – говорит Колманок. – И по программированию среды, по насыщению разными функциями парк может соперничать с «Зарядьем»: возводятся большие площади, которые можно будет использовать всесезонно. Но проект создается из деталей – куда ведут дорожки, какие именно деревья будут посажены, какого качества лестницы, будет ли создана доступная среда для мам с колясками и маломобильных групп граждан». «Что-то ультрамодное уместнее делать в Москве, а в Санкт-Петербурге уместен более деликатный, классический подход», – уверен архитектор.

«В хорошее верится с трудом, но все же хочется думать, что Петербург воспользуется столь редким шансом, чтобы создать что-то выдающееся и любимое горожанами», – надеется Элькина.

В Петербурге создадут аналог московского парка «Зарядье»