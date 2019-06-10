Крупные девелоперы за 101-й километр не спешат
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Примыкающие к МКАД территории Московской области уже неплохо освоены девелоперами и покупателями, как и среднее Подмосковье. Города дальше чем 30–40 км от МКАД развиваются медленнее, крупные застройщики начали выходить туда только 2–3 года назад.
По словам коммерческого директора RDI Group Валерия Кузнецова, резкий рост объемов строительства жилья в ближнем Подмосковье (до 15 км от МКАД) начался с 2001 г. Толчком послужила относительная дешевизна земель для девелоперов, отмечает директор по инвестициям ГК «Гранель» Андрей Носов. ЖК в области пользовались спросом у покупателей благодаря более низкой стоимости по сравнению с московской. В среднем ежегодно в ближнем Подмосковье возводили около 5,8 млн кв. м, вспоминает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. С 2011 г., по его словам, девелоперы начали застраивать территории среднего Подмосковья (до малой бетонки, А107), здесь ежегодно вводили в эксплуатацию около 2 млн кв. м.
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