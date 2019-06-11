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Статья опубликована в № 4831 от 11.06.2019 под заголовком: Дачу сделать домом

Жизнь 60 млн российских дачников изменил 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества

Понятие «дачный участок» из закона исчезло, зато на «даче» можно прописаться

В этом году жизнь 60 млн российских дачников изменил 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд. Власти посчитали, что старый, принятый еще 20 лет назад, безнадежно устарел и не отражает нынешние реалии жизни садоводов.

Дачники как история

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