Понятие «дачный участок» из закона исчезло, зато на «даче» можно прописаться

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Александра Зотова / для Ведомостей

В этом году жизнь 60 млн российских дачников изменил 217-й федеральный закон о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд. Власти посчитали, что старый, принятый еще 20 лет назад, безнадежно устарел и не отражает нынешние реалии жизни садоводов.

Дачники как история