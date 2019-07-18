Миллиардер Игорь Рыбаков откроет коворкинги в Израиле и США

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SOK – один из крупнейших операторов гибких офисов в России SOK

SOK откроет первый гибкий офис в Израиле, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с участниками сделки. Коворкинг общей площадью более 3000 кв. м появится в декабре 2019 г. в башне Nitsba Tower в самом центре Тель-Авива, подтвердил представитель компании. Запрос в Nitsba Group, которая, как говорится на ее сайте, владеет бизнес-центром, остался без ответа.

SOK – один из крупнейших операторов гибких офисов в России. Сейчас, по словам ее управляющего партнера Ирека Аллаярова, ее портфель превышает 14 000 кв. м. По размеру портфеля, по данным Knight Frank и CBRE, она уступает лишь компании Regus (27 000 кв. м). У других игроков он меньше: у Workki – 13 900 кв. м, у WeWork – 13 500 кв. м.