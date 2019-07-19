Началась распродажа имущества греческого девелопера Michaniki Group

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Michaniki Group пытались оспорить продажу контрольной доли в российской «дочке», но проиграли Michaniki Group

Торги по продаже имущества ООО «Жедочи-16» состоятся 22 августа, следует из его сообщения на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Эта фирма принадлежала греческому девелоперу Michaniki Group. Перед кризисом 2008 г. она планировала запустить в России девять проектов общей площадью 1,5 млн кв. м, вложив в них 1,6 млрд евро в ожидании выручки 2,8 млрд евро от их продажи. Греки успели начать строительство только двух объектов – бизнес-центра «Александр Великий» (160 000 кв. м) и жилого комплекса «Ира» (17 000 кв. м) в Химках. В 2011 г. из-за проблем у греческих банков девелопер столкнулся со сложностями с финансированием объектов в России и выставил их все на продажу. К примеру, «Александра Великого» (он же «Химки-гейт») приобрела структура бывшего члена совета директоров «Галс-девелопмента» Валерия Абрамсона и его партнеров, рассказывали консультанты.

В 2014 г. по заявлению одного из подрядчиков началось банкротство головной структуры компании – ООО «Миханики Русия». Спустя год в компании случился корпоративный конфликт. Как следует из исковых материалов, Michaniki Group и ее владелец Продромос Эмфиэтзоглу пытались оспорить продажу контрольной доли в российской «дочке» структуре бизнесмена Александра Стрекозова, но проиграли. Им удалось вернуть в «Миханики Русия» лишь «Жедочи-16» и «Жедочи-33», которые владеют 70 га в Наро-Фоминском районе Московской области. Там Michaniki Group хотела возвести свой крупнейший проект – жилой квартал Hellas на 900 000 кв. м.