Структура «Альфа-групп» продала последний актив банкира Алексея Курочкина

За площади в торговом центре «Метромаркет» на Соколе она могла выручить до 2,5 млрд рублей

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За площади в торговом центре «Метромаркет» на Соколе «Альфа-групп» могла выручить до 2,5 млрд руб Максим Стулов / Ведомости

Инвестподразделение «Альфа-групп», компания А1, продала площади в торговом центре «Метромаркет», расположенном над вестибюлем ст. м. «Сокол», рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с объектом. Представитель Альфа-банка, основного кредитора прежнего владельца этой недвижимости, получившего ее за долги, информацию подтвердил, но покупателя и сумму продажи он не назвал. Площади в «Метромаркете» купил бывший гендиректор «Промсвязьнедвижимости» (ныне – группа ПСН Дмитрия Ананьева) Владимир Аристархов, утверждают два человека, знающих это от участников сделки. Аристархов информацию подтвердил, отказавшись раскрыть подробности.

Общая площадь «Метромаркета» – 7800 кв. м, А1 могла распоряжаться тремя из четырех этажей объекта, или около 5800 кв. м. Она получила эти площади вместе с двумя другими активами инвестгруппы RB Invest акционера Русского международного банка Алексея Курочкина. RB Invest активно инвестировала в недвижимость после финансового кризиса 2008–2009 гг. Из-за девальвации рубля в конце 2014 г. RB Invest столкнулась со сложностями в обслуживании валютных кредитов.