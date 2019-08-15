В Хорошево-Мневниках будет построен новый микрорайон
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Градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила Домостроительному комбинату № 1 (ДСК-1) разработать проект планировки территории площадью 38,2 га на ул. Шеногина в Хорошево-Мневниках, указано в протоколе, с которым ознакомились «Ведомости». По этому адресу расположен Краснопресненский завод железобетонных конструкций, который входит в ДСК-1 – он с 2016 г. принадлежит девелоперской группе ФСК (ранее – ФСК «Лидер»). Представитель этой компании от комментариев отказался.
Согласно протоколу на 19,4 га планируется построить микрорайон на 813 380 кв. м, из которых 406 690 кв. м – жилье, остальное – коммерческая недвижимость и инфраструктура. Такие же цифры указывало у себя на сайте и бюро Master’s Plan, которое занималось разработкой проекта (сейчас эта информация удалена, но она сохранилась в кэше Google).
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