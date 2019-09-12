Недвижимость / Коммерческая недвижимость

Почему у WeWork возникли проблемы с IPO

За сеть коворкингов, недавно оцененную в $47 млрд, теперь не дают больше $20 млрд

Первичное размещение акций We Company, материнской компании сети коворкинговых центров WeWork, – одно из самых ожидаемых в этом году. В последнем раунде венчурных инвестиций, где участвовала японская SoftBank, американская компания оценивалась в $47 млрд и собиралась привлечь на бирже до $4 млрд. Но накануне IPO все пошло не так: инвесторы и аналитики не понимают, как WeWork собирается выходить в прибыль, критикуют корпоративное управление и указывают на конфликт интересов ее сооснователя и гендиректора Адама Неймана.

We пришлось снизить оценку стоимости в два с лишним раза, а ее крупнейший инвестор SoftBank призывает и вовсе отложить IPO.

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