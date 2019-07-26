SoftBank создает технологический инвестфонд на $108 млрд
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Японской компании SoftBank уже принадлежит мировой рекорд по привлечению средств в фонд, инвестирующий в технологические стартапы и другие компании новой экономики. Первый фонд Vision на $98,6 млрд вкладывал в такие компании, как сервисы заказа такси Uber и Didi, сеть коворкинговых центров WeWork и др. Cредствами его поддерживали в основном суверенные инвестфонды Абу-Даби и Саудовской Аравии, предоставившие $60 млрд.
Но в пятницу SoftBank сообщила, что открывает Vision Fund 2 – уже на $108 млрд. Сама она вложит $38 млрд. Также SoftBank подписала меморандумы о взаимопонимании с такими компаниями, как Apple, Microsoft, тайваньская Foxconn, с семью финансовыми организациями Японии, включая три крупнейших банка – Mizuho, Sumitomo Mitsui Banking и MUFG Bank, Национальной инвестиционной корпорацией Национального банка Казахстана, британским банком Standard Chartered.
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