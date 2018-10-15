Экономика / Мировая экономика

Как подорвать инвестиционный климат

Почему западный бизнес вдруг стал массово отказываться от сотрудничества с Саудовской Аравией
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Пропажа саудовского журналиста-диссидента Джамаля Хашогги ставит под угрозу планы Эр-Рияда привлечь иностранных инвесторов и трансформировать свою экономику. Журналиста никто не видел с тех пор, как он зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. Турецкие власти утверждают, что у них есть доказательства его убийства в здании консульства сотрудниками саудовских спецслужб. Эр-Рияд отрицает обвинения. Но из-за этого скандала многие западные бизнесмены уже отказались участвовать в деловом форуме в Саудовской Аравии и в проекте строительства города будущего Неом.

Также обострились отношения между официальным Вашингтоном и Эр-Риядом, что даже повлияло в понедельник на мировой рынок нефти.

«Давос в пустыне» под угрозой

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман после обвала цен на нефть пообещал в апреле 2016 г. трансформировать общество и экономику, избавив ее от нефтяной зависимости. Для этого он принял план реформ «Видение 2030», предполагающий привлечение иностранных инвесторов, IPO нефтяной госкомпании Saudi Aramco и строительство умного города Неом стоимостью $500 млрд на берегу Красного моря.

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