РФПИ станет соинвестором «города будущего» в Саудовской Аравии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ведущими российскими и международными партнерами примет участие в проекте по созданию города будущего Neom в Саудовской Аравии, сообщил журналистам руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев на форуме «Инвестиционная инициатива будущего» в Эр-Рияде.
По словам Дмитриева, роль РФПИ будет заключаться в привлечении в проект ведущих российских высокотехнологичных компаний в сферах солнечной энергетики, здравоохранения, образования, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростного транспорта, а также портовой инфраструктуры для перевалки сельскохозяйственной продукции.
«РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Neom ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока», — сказал Дмитриев.
Создание нового города будущего было анонсировано в ходе форума наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль-Судом. Таким образом Саудовская Аравия хочет диверсифицировать экономику и привлечь инвесторов, пишет The Wall Street Journal. Город получил название Нем. Он должен располагаться на побережье Красного моря на северо-западе страны, недалеко от границ с Иорданией и Египтом. Предполагается, что его площадь будет превышать 25 000 кв. км, а стоимость проекта составит $500 млрд. Его должны финансировать суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) и частные инвесторы.
В прошлом году правительство страны объявило о запуске программы трансформации экономики, стремясь сократить ее зависимость от нефтяного сектора. Программа предусматривает приватизацию активов, создание 1,2 млн рабочих мест в частном секторе и сокращение безработицы с 11,6 до 9% к 2020 г.