Экономика / Мировая экономика

Почему саудовцы получают деньги, чтобы не работать

Экономические реформы Эр-Рияда имеют неожиданные последствия
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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман начал грандиозную программу экономических реформ, желая ускорить экономику страны и создать больше возможностей для ее граждан. Но для этого необходимо преодолеть серьезное препятствие – заставить саудовцев работать.

Десятилетиями Саудовская Аравия полагалась на труд экспатриантов из Индии, Пакистана и других стран. Они поддерживали высокий уровень жизни в королевстве, выполняя работу, за которую не хотели браться местные жители, например трудились на кухнях и стройках, а саудовцы получали фактически пожизненные посты в государственном секторе. Сейчас в нем трудоустроены около двух третей работающих граждан страны. Из-за этого у них не всегда есть навыки и мотивация для работы в частном секторе. Но теперь это представляет проблему из-за закона, обязывающего компании иметь в штате около 40% саудовцев.

Виртуальные работники

Ради выполнения квот компании пытаются привлечь местных жителей высокой зарплатой и коротким рабочим днем. Некоторые, чтобы не быть оштрафованными и не иметь проблем с визами для иностранных сотрудников, и вовсе нанимают саудовцев, которые только числятся их сотрудниками, но на самом деле сидят дома. Как признается менеджер одной логистической компании, лишь около половины ее сотрудников-саудовцев по-настоящему там работают: «Наша компания не выживет без иностранных работников, поскольку саудовцы не хотят выполнять некоторую работу, например водить грузовики».

Бывший футболист Ахмад уже три года «работает» в сети фастфуда, получая $670 в месяц и показываясь там лишь несколько раз в месяц - например, когда ожидается инспекция. Как утверждает не имеющий высшего образования Ахмад, он надеется найти хорошую работу и готов усердно трудиться, но не за $1000 в месяц: «Я не смогу ничего себе позволить при нынешней экономике».

Квоты различаются в зависимости от отраслей и профессий, но в целом они ужесточаются. Так, с сентября все продавцы в булочных и магазинах электроники и мебели должны быть саудовцами. Когда в прошлом году ювелирные магазины были вынуждены полностью заменить иностранных сотрудников саудовскими, владельцы сети Osool были в панике. Им пришлось уволить почти всех своих сотрудников, так как они были экспатриантами, и закрыть 23 из 25 магазинов. Это поставило существующий около 50 лет семейный бизнес на грань выживания. «Это золото, с ним не каждый может работать, – утверждает сын основателя Osool Али аль-Айед. – Здесь нет достаточно квалифицированных молодых саудовцев».

Как компании выходят из ситуации

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