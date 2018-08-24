Суверенный инвестфонд Саудовской Аравии намерен привлечь $11 млрд

Задержка с IPO Saudi Aramco заставляет его переключиться на банковские кредиты

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Международные банки полагают, что кредитование саудовских государственных организаций откроет им дорогу к участию в сделках в ходе реформирования экономики Faisal Al Nasser / Reuters

Государственный инвестиционный фонд (PIF) Саудовской Аравии готовится отобрать группу международных банков, которые будут участвовать в синдикации кредита на $11 млрд. Фонд должен стать основным инструментом для реализации амбициозной программы реформ и диверсификации экономики, задуманных наследным принцем Мухаммадом ибн Салманом.

Фонд уже инвестировал крупные суммы в такие инновационные компании, как Tesla, Uber и Virgin Galactic. Однако первичное размещение акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco, в ходе которого планировалось привлечь около $100 млрд и перевести часть этой суммы в PIF, отложено на неопределенное время.