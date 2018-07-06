Историческое IPO Saudi Aramco может не состояться

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Саудовские чиновники, руководители Saudi Aramco и приглашенные консультанты теперь считают, что размещение акций на крупных биржах в Нью-Йорке, Лондоне или Гонконге сопряжено со слишком серьезными юридическими рисками Ahmed Jadallah/REUTERS

Работа по первичному публичному размещению акций нефтяной госкомпании Saudi Aramco, которое является важной частью плана экономических реформ Саудовской Аравии, застопорилась. В результате этого IPO должна была появиться самая дорогая в истории публичная компания. Но теперь саудовские чиновники и знакомые с ситуацией люди сомневаются, что оно вообще состоится.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман впервые предложил провести IPO в январе 2016 г., и изначально предполагалось, что оно состоится в конце 2017 г. Но его несколько раз откладывали, и теперь оно намечено на 2019 г. Несмотря на задержки, до последнего времени работа над ним продвигалась. Банкиры и консультанты думали над тем, как подготовить Saudi Aramco к IPO, поскольку ее операции сильно переплетены с деятельностью правительства и других госкомпаний. Но в последние месяцы IPO стало вызывать сомнения.