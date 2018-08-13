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Маск подтвердил проведение переговоров с Саудовской Аравией о выкупе акций Tesla

Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск подтвердил ранее опубликованную Bloomberg информацию о проведении переговоров с суверенным фондом Саудовской Аравии - Public Investment Fund (PIF) - о выкупе акций автопроизводителя. Об этом Маск написал в блоге. По его мнению, такая сделка помогла бы сделать Tesla непубличной компанией.

«Я продолжаю обсуждения с саудовским фондом, но я также веду обсуждения с рядом других инвесторов. Я всегда это планировал, потому что хотел бы, чтобы у Tesla по-прежнему был широкий состав инвесторов», - написал он в блоге, призвав дождаться итогов переговоров.

В прошедшую среду, 8 августа, Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что PIF ведет переговоры с руководством Tesla о покупке акций компании. Потенциальная сделка оценивается в $82 млрд, или $420 за бумагу, что значительно превышает рыночную цену.

Financial Times 7 августа писала, что PIF с начала года купил от 3% до 5% акций Tesla. Сумма сделки составила $1,7-2,9 млрд.

В начале августа Маск заявил о планах сделать Tesla непубличной компанией. «В качестве публичной компании мы подвержены диким колебаниям цен на акции, что может сильно отвлекать всех работающих в Tesla и являющихся ее акционерами», - пояснял он в блоге. Бизнесмен написал в Twitter о готовности вывести Tesla с биржи при цене в $420 за акцию. По его словам, окончательное решение еще не принято. Этот вопрос будет поднят на собрании акционеров.

После заявления Маска акции Tesla сначала подорожали на 13%, но потом их цена скорректировалась на уровне $379,5 за бумагу. «Рынок ему не верит», - так комментировал ситуацию гендиректор Mainstay Capital Management Дэвид Кудла (цитата по Bloomberg).

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