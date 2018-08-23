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Саудовская Аравия опровергла отказ от планов проведения IPO Saudi Aramco

Саудовская Аравия опровергла информацию в СМИ об отказе королевства от планов провести IPO Saudi Aramco, передает CNBC. Председатель совета директоров компании и по совместительству министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что правительство «по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco в свое время, когда условия будут оптимальными».

«Сроки будут зависеть от множества факторов, в том числе от благоприятных рыночных условий, от объемов добычи компании в ближайшие несколько месяцев», - пояснил министр. «Со своей стороны компания завершила программу подготовки к IPO», - отметил аль-Фалих, добавив, что госкомпания была преобразована в акционерное общество.

Источники CNBC, знакомые с процессом подготовки к IPO, рассказали, что «могущественный наследный принц королевства все еще надеется в будущем провести IPO Saudi Aramco». По словам источников, IPO стало менее актуально из-за роста цен на нефть выше $70 за баррель.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман впервые предложил провести IPO в январе 2016 г., и изначально предполагалось, что оно состоится в конце 2017 г. Но IPO несколько раз откладывали, и теперь оно намечено на 2019 г. Несмотря на задержки, до последнего времени работа над ним продвигалась. Банкиры и консультанты думали над тем, как подготовить Saudi Aramco к IPO, поскольку ее операции сильно переплетены с деятельностью правительства и других госкомпаний.

В среду, 22 августа, Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Saudi Aramco отложила IPO на неопределенный срок. Вероятность отмены сделки очень высока, отмечало агентство. Финансовые советники, работавшие над размещением, были отозваны и переведены в режим ожидания.

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