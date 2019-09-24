Застройщики изобретают нестандартные предложения для состоятельных покупателей
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По оценке аналитиков Kalinka Group, в Москве сейчас 48 новостроек элитного уровня. В Savills выделили 15 новых проектов, в которых предлагается больше, чем просто квартиры, – всего 53 лота. Из них 18 пентхаусов, 16 двухуровневых квартир, 19 городских вилл и таунхаусов. На 20 обычных элитных квартир приходится всего один необычный лот, отмечают в Savills.
В числе необычных проектов Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group, называет Noble Row (шесть резиденций в Коробейниковом переулке от компании АPD), Cameo Moscow Villas (17 вилл на Долгоруковской от Stone Hedge), комплекс «Меценат» (квартиры, таунхаусы и особняки во 2-м Кадашевском переулке от «Торгпродуктсервиса»). Директор департамента жилой недвижимости Penny Lane Realty Сергей Колосницын добавляет Knightsbridge Private Park на ул. Ефремова компании «Реставрация Н» – кроме классических квартир в проекте таунхаусы и пентхаусы. В Savills называют проект Quartet House н а Покровке от компании «Дискуссия» с четырьмя трехуровневыми таунхаусами. Две трети нестандартного предложения сосредоточено в районах Тверской, Якиманка и Арбат.
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