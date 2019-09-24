Контроль доступа, свежий воздух и чистая вода

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Какие системы умного дома нужны покупателям элитного жилья и что они считают не более чем «игрушкой на пару недель» barkli

По данным Kalinka Group, сейчас в Москве интеллектуальные системы в том или ином формате внедряют в проекты около 80% застройщиков элитного жилья и 100% девелоперов в сегменте deluxe. Если до недавнего времени умный дом собственники создавали в пределах квартир и по своей инициативе, то сейчас появляются жилые комплексы, где такие системы внедряются централизованно, ими охвачены и зоны общего пользования, и придомовые территории, отмечает Екатерина Румянцева, председатель совета директоров Kalinka Group. Более того: по мнению Александра Красавина, первого заместителя председателя правления корпорации «Баркли», элитные квартиры и апартаменты просто не имеют права называться таковыми, если в них не присутствуют цифровые технологии, призванные сделать быт владельцев максимально комфортным и безопасным. Анастасия Суханцева, заместитель гендиректора по маркетингу «Башни «Федерация», считает стремление к «новому комфорту», за который отвечают умные устройства, абсолютно естественным.

В США прототип умного дома появился в 1978 г., в России только в 2005 г. начали использоваться отдельные его элементы, но к 2019 г. смарт-технологии стали обязательным условием при реализации высокобюджетных проектов и на Западе, и у нас, свидетельствуют исследования Colliers International Россия. Тем более что на цене для покупателя это практически не сказывается – по словам Красавина, в Barkli Gallery, например, на установку умного дома потратили 2% от стоимости строительства и 14% от общей стоимости внутренних инженерных систем и на цене продажи это не отразилось. С теми, кто готов выложить около 1 млн руб. за 1 кв. м, застройщики на мелочи не размениваются.