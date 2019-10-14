Москва заняла второе место в Европе по стоимости аренды в дорогих ТЦ

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Самые дорогие ставки – в ГУМе, ЦУМе, «Европейском», «Атриуме», «Охотном Ряду» Андрей Гордеев / Ведомости

Средняя ставка аренды в премиальных торговых центрах Москвы составляет 256 000 руб., или более 3500 евро, за 1 кв. м в год, подсчитала консалтинговая компания CBRE. В Европе, пишет CBRE, максимальные московские ставки аренды уступают лишь Лондону, где самые дорогие помещения сдаются в среднем по 3900 евро. 3-е и 4-е места – у Парижа и Хельсинки, где премиальные торговые центры арендуют в среднем по ставке 2750 и 1800 евро за 1 кв. м в год.

Прежде такие данные консультанты не обнародовали, ограничивались средней ставкой аренды по всем аналогичным по площади торговым центрам в городе (в Москве сейчас это 84 560 руб. за 1 кв. м в год). Какие именно премиальные торговые центры анализировала CBRE, ее представитель не говорит, но объясняет, что речь идет об отдельных помещениях площадью 100–150 кв. м на первых этажах самых коммерчески успешных объектов Москвы с арендопригодной площадью от 27 000 до 63 000 кв. м рядом с Садовым кольцом. Опрошенные «Ведомостями» консультанты отмечают, что самые дорогие ставки – в ГУМе, ЦУМе, «Европейском», «Атриуме», «Охотном Ряду» и в строящейся у Павелецкого вокзала «Павелецкой плазе». Запросы представителям этих объектов остались без ответа.