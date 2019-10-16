Миноритарии O1 Properties не смогли обменять свои доли на активы компании
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Основной акционер O1 Properties – компания Riverstretch Trading & Investments (RT&I) получила контроль над проектом апарт-комплекса А-Residence (25 000 кв. м) и корпусом бизнес-центра «Аврора» на 10 000 кв. м (оба рядом с Павелецким вокзалом), а также над половиной центра «Большевик» (86 000 кв. м) на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказал партнер O1 Properties, двое знакомых ее миноритариев и три консультанта, работавших с этими объектами.
Все эти активы до середины прошлого года принадлежали O1 Properties, крупнейшему владельцу офисов класса А в Москве. На тот момент ее основным акционером (71%) была O1 Group Бориса Минца, группа «Ист» владела 12,8%, Goldman Sachs – 4,3% и по 5,6% – основатели девелопера Forum Properties Владимир Зубрилин и Андрей Баринский. Прежде чем передать контроль над O1 Properties RT&I, O1 Group договорилась о выкупе долей партнеров. «Ист» должен был получить бизнес-центр «Заречье» в Старом Толмачевском переулке, а Баринский и Зубрилин – здание «Авроры» и проект А-Residence, рассказывали в ноябре 2018 г. два человека, близких к разным сторонам переговоров. Не вошел с сделку с RT&I и «Большевик»: 50% плюс 1 акция в нем планировалось оставить Минцу.
- Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
- Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
- {{gift}}