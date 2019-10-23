Спрос на элитную недвижимость на Черноморском побережье растет

Но выбирать практически не из чего: в продаже всего несколько проектов и остатки в уже построенных домах

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По данным Macon, в Краснодарском крае в Сочи элитных новостроек 24 349 кв. м, в Геленджике – 89 952 кв. м, в Анапе – 32 447 кв. м ЖК «Акватория»

По данным консалтинговой компании Macon, из 1,37 млн кв. м строящихся и уже построенных объектов на Черноморском побережье Краснодарского края на долю элитного или премиум-предложения приходится 10,9%. В основном такие квартиры или апартаменты находятся в Сочи, Геленджике и Анапе. По словам Екатерины Румянцевой, председателя совета директоров Kalinka Group, элитная недвижимость сосредоточена в Сочи. Это, как ни крути, самый престижный курортный город. Но лишь про единицы ЖК можно сказать, что они соответствуют московским представлениям об элитности. На Черноморском побережье это преимущественно высотки на первой и второй береговых линиях в черте города – скорее московский бизнес+ и чуть-чуть премиум, оценивают столичные риэлторы. И если в Москве рынок уже насыщен и конкуренция жесткая, то в Сочи проектам еще не нужно быть лучше других на порядок, достаточно превосходить конкурентов процентов на 20 – это уже даст хорошую фору, отмечает Румянцева.

Риф в Сочи, гольф в Геленджике