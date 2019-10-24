Мэрия Москвы хочет снести бизнес-центр «Квадрат» на Аминьевском шоссе
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Правительство Москвы добивается признания самовольной постройкой офисного комплекса «Квадрат» на Верейской улице недалеко от Аминьевского шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с объектом.
Департамент имущества Москвы подал иск к владельцу бизнес-центра – ООО «ПКФ «Ладас» – в 2018 г., сказано в материалах Арбитражного суда Москвы. Истец просит обязать собственника «Квадрата» освободить участок и снести строения. Из решения суда следует: госинспекция обнаружила, что владелец здания на 13 700 кв. м, построенного в 1985 г., при реконструкции увеличил площадь до 15 500 кв. м. Город передавал «Ладасу» землю в аренду под эксплуатацию здания производственного назначения, для строительных работ фирма должна была получить разрешение, но этого не сделала.
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