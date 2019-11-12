Недвижимость / Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4939 от 12.11.2019 под заголовком: Умеренно бодрый рынок

Вторичный рынок жилья в Москве пополняется на 2–5% в год «вчерашними новостройками»

Квартиры продаются медленнее, альтернативные сделки уходят в прошлое

На вторичном рынке старой Москвы единовременно выставлено на продажу примерно 50 000–60 000 квартир. Плюс 4500–5500 в новой Москве и около 70 000–80 000 – в Подмосковье (обобщенные данные «Инком-недвижимости», «Миэля» и Homeapp). На две трети это массовое жилье. Элитного – не более 5%, добавляет Елена Мищенко, руководитель отдела городской недвижимости НДВ. Остальное – вариации на тему бизнес-класса.

Для сравнения: в базе «Новострой-М» представлено около 84 000 лотов на первичном рынке Москвы и области – вторичный рынок в целом больше и дороже: по данным «Азбуки жилья», 1 кв. м уровня от эконома до комфорта стоит в среднем от 187 400 до 261 900 руб., бизнес-класса – 377 500 руб., для новостроек это около 170 000 и 238 000 руб. соответственно (данные «Метриума»). Но выбор качественных предложений по адекватной стоимости ограничен, считает Сергей Шлома, директор департамента вторичного рынка «Инком-недвижимости». Правда, вторичный рынок постепенно пополняется вчерашними новостройками – примерно на 2–5% в год, уточняет Мищенко. «Бум строительства начался пять лет назад. Новое современное жилье перешло в категорию вторичного 3–4 года назад, когда были сданы первые дома. Поэтому активный выход в продажу «недавних новостроек» ожидается не раньше 2022–2025 гг.», – предполагает Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум». Также обновления рынка риэлторы ждут от программы реновации хрущевок.

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