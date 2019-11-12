17 часов назад / Недвижимость

«Пионер» построит крупный деловой квартал на северо-востоке Москвы

Это будет первый такой проект в портфеле девелопера
Антон Филатов
Антон Филатов
Группа «Пионер» специализируется на строительстве жилья и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге /Группа Компаний ПИОНЕР

Группа «Пионер» собирается построить деловой квартал площадью 130 000 кв. м в Огородном проезде, это следует из тендерной документации, которая размещена на официальном сайте компании. По данным Москомстройинвеста, инвестором проекта выступает ПАО «Мосхладокомбинат № 9». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», предприятие арендует земельный участок на 5,5 га по адресу: Огородный проезд, 16.

Летом прошлого года структура ГК «Пионер» приобрела контрольный пакет хладокомбината. Представитель девелопера информацию о планах строительства бизнес-центра «Огородный» подтвердил и сообщил, что предполагается построить пять корпусов. Другие подробности он пообещал рассказать после того, как проект пройдет публичные слушания.

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