«Пионер» построит крупный деловой квартал на северо-востоке Москвы
Это будет первый такой проект в портфеле девелопера
Группа «Пионер» собирается построить деловой квартал площадью 130 000 кв. м в Огородном проезде, это следует из тендерной документации, которая размещена на официальном сайте компании. По данным Москомстройинвеста, инвестором проекта выступает ПАО «Мосхладокомбинат № 9». Согласно «СПАРК-Интерфаксу», предприятие арендует земельный участок на 5,5 га по адресу: Огородный проезд, 16.
Летом прошлого года структура ГК «Пионер» приобрела контрольный пакет хладокомбината. Представитель девелопера информацию о планах строительства бизнес-центра «Огородный» подтвердил и сообщил, что предполагается построить пять корпусов. Другие подробности он пообещал рассказать после того, как проект пройдет публичные слушания.
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