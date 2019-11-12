«Пионер» построит крупный деловой квартал на северо-востоке Москвы

Летом прошлого года структура ГК «Пионер» приобрела контрольный пакет хладокомбината. Представитель девелопера информацию о планах строительства бизнес-центра «Огородный» подтвердил и сообщил, что предполагается построить пять корпусов. Другие подробности он пообещал рассказать после того, как проект пройдет публичные слушания.