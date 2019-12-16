«Гранель» покупает участок на Волгоградском проспекте
Группа компаний «Гранель» ведет переговоры о приобретении прав на 1,7 га рядом со станцией МЦК «Угрешская» на Волгоградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами планирующейся сделки. Об этом также знают партнер группы и один из претендентов на эту территорию. По их словам, сделка может быть закрыта в начале 2020 г.
На территории на Волгоградском проспекте согласно градостроительному плану участка можно построить гостиничный комплекс на 80 000 кв. м.
Сейчас права на эту землю и четыре здания на 6000 кв. м, по данным Росреестра, принадлежат АО «Торговый дом «Автомобили». Эта фирма связана с группой «Тадем», которая выпускает компоненты для автомобилей, говорят все собеседники «Ведомостей». Владелец «Тадема» Николай Шутов входит в совет директоров торгового дома «Автомобили», следует из документов этой компании. Запрос в «Тадем» остался без ответа. Представитель ГК «Гранель» от комментариев отказался.