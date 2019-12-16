«Гранель» покупает участок на Волгоградском проспекте

Группа компаний «Гранель» ведет переговоры о приобретении прав на 1,7 га рядом со станцией МЦК «Угрешская» на Волгоградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших со сторонами планирующейся сделки. Об этом также знают партнер группы и один из претендентов на эту территорию. По их словам, сделка может быть закрыта в начале 2020 г.