«Ташир» сможет построить торговый центр на севере Москвы
ООО «Логистик» и «А-Девелопмент» подали заявки на участие в торгах на покупку транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Тимирязевская-1», сказано в протоколе на сайте инвестиционного портала Москвы. Прием заявок от претендентов закончился 4 февраля.
Победителю торгов, как ранее сообщал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, будут переданы два участка вдоль Дмитровского шоссе под строительство многофункционального комплекса на 11 000 кв.м, а также парковки. ТПУ «Тимирязевская-1» предполагает возведение торгового комплекса, уточняют топ-менеджеры двух компаний, рассматривавших приобретение лота.
Фирма «Логистик» связана с группой «Ташир» Самвела Карапетяна, говорит источник, близкий к организаторам торгов. Согласно ЕГРЮЛ, владелец «Логистик» — АО «Калугаглавснаб». На ее сайте сказано, что она в 1999 г. и учредила ассоциацию «Торгово-промышленной группы компаний «Ташир». Ее президент — Васпурак Погосян. Он является также вице-президентом группы «Ташир».
Представитель «Ташира» от комментариев отказался, но сообщил, что группа в целом заинтересована в приобретении различных ТПУ.
«Ташир» – многопрофильный холдинг, который специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью, ритейле, энергетике, ресторанах и др. Группа считается одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2020 г. она заняла вторую строчку в списке крупнейших рантье страны по версии журнала Forbes с годовым арендным доходом $655 млн.
Бенефициар «А-Девелопмента» — Роман Тимохин, совладелец компании MR Group. Это – один из крупнейших девелоперов Москвы, в его портфеле – около 6 млн кв. м. Среди проектов – «Фили сити», «Фили град», «Савеловский сити» и др. Владельцы – Тимохин и Виктор Лабуздко. Представитель MR Group подтвердил, что компания подала заявку на покупку «Тимирязевской-1», дальнейшие комментарии пообещал предоставить после подведения итогов торгов.
Основной критерий выбора победителя — цена купли-продажи, сказано на сайте департамента по конкурентной политике. Структура группы «Ташир» при стартовой цене в 73,8 млн руб. предложила за лот 87 млн руб., тогда как MR Group только 76 млн руб.
Пассажирский трафик в районе станции метро «Тимирязевская» сравнительно небольшой — около 15 000 человек в сутки, поэтому в строительстве более крупного торгового центра нет необходимости, считает директор отдела стратегического консалтинга CBRE Земцова Ольга. Дополнительный трафик у нового объекта, по ее словам, появится за счет того, что через «Тимирязевскую» проходит линия Центрального диаметра и именно эта станция самая удобная для пересадки. Инвестиции в строительство торгового центра и парковки партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает в 0,8-1 млрд руб.
«Ташир» и MR Group — крупнейшие девелоперы ТПУ в Москве. Первая строит многофункциональные комплексы на ТПУ рядом со станциями метро «Парк Победы», «Тропарево», «Селигерская», «Пятницкое шоссе» и «Выхино», вторая — аналогичные проекты рядом с метро «Дмитровская», «Ховрино», «Тестовская» и «Ховрино»