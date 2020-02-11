«Ташир» сможет построить торговый центр на севере Москвы

Пассажирский трафик в районе станции метро «Тимирязевская» сравнительно небольшой — около 15 000 человек в сутки, поэтому в строительстве более крупного торгового центра нет необходимости, считает директор отдела стратегического консалтинга CBRE Земцова Ольга. Дополнительный трафик у нового объекта, по ее словам, появится за счет того, что через «Тимирязевскую» проходит линия Центрального диаметра и именно эта станция самая удобная для пересадки. Инвестиции в строительство торгового центра и парковки партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает в 0,8-1 млрд руб.