«Интеко» может построить жилой комплекс на месте «Коммерсанта»

Девелоперская компания «Интеко» 11 февраля этого года, по данным ЕГРЮЛа, учредила фирму ООО «Специализированный застройщик «Врубеля, 4». По этому адресу с 1992 по 2016 г. располагался издательский дом «Коммерсантъ», который затем переехал в бизнес-центр на Рублевском шоссе. Теперь уже бывшее здание компании согласно Росреестру принадлежит АО «Специализированный застройщик «Врубеля, 4», конечный бенефициар которого – миллиардер и владелец «Коммерсанта» Алишер Усманов. В ноябре 2019 г. это АО получило разрешение на строительство на месте этого здания жилого комплекса с подземной автостоянкой общей площадью почти 33 000 кв. м.