Недвижимость / Жилая недвижимость

Алишер Усманов построит на месте здания «Коммерсанта» 30 000 кв. м жилья

Его компания начала снос бывшего здания издательского дома
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На месте бывшего здания издательского дома «Коммерсантъ» ЗАО «Врубеля 4» (название совпадает с адресом дома) построит жилой комплекс с подземной автостоянкой, сообщили два брокера, работавших с ним, и сотрудник мэрии Москвы. По словам последнего, в конце ноября компания получила свидетельство об утверждении архитектурно-градостроительного решения на этот проект. Вчера же была снесена часть здания.

«Врубеля 4» сейчас является собственником здания, которое занимал «Коммерсантъ», сообщил представитель Москомстройинвеста. Эту компанию, согласно ЕГРЮЛу, учредил владелец издательского дома Алишер Усманов. Его представитель от комментариев отказался.

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