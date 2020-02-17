Как меняются магазины

Сдаваемая площадь самого большого открытого в старой Москве в 2019 г. торгового центра «Гранд Юг» – 35 000 кв. м (общая – 46 000 кв. м). Без новомосковского «Салариса» (GLA 105 000 кв. м, общая 300 000 кв. м) рынок торговой недвижимости столицы вновь бы продемонстрировал антирекорд. В итоге ввели 156 000 кв. м GLA, на 6% больше, чем в провальном 2018 году, (подсчеты большой пятерки аналитиков).