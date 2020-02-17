В Москве и Подмосковье с применением счетов эскроу продается около трети новостроек

Пока рынок живет двойной жизнью – новостройки продаются и по схеме с эскроу, и по старым ДДУ. По данным Дом.РФ на 31 января 2020 г., в Москве и области строится 27,2 млн кв. м жилья, из них с привлечением средств покупателей на счета эскроу – 7,4 млн кв. м (27,3%). И эта доля увеличивается быстро – по информации Дом.РФ, с 1 октября 2019 г. в Московском регионе она выросла на 30%. По данным Росреестра по Москве, в столице в январе было зарегистрировано 6300 ДДУ, из их 1639 – с применением счетов эскроу (26%).