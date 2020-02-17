В Москве и Подмосковье с применением счетов эскроу продается около трети новостроек
Предсказания о безудержном повышении цен не сбылись, хотя новостройки действительно за год подорожали – примерно на 10%. Покупатели заключают сделки как с эскроу-счетами, так и по старым договорам долевого участия (ДДУ), не отдавая очевидного предпочтения ни одной из схем.
Больше четверти
С 1 июля российский рынок новостроек официально перешел на проектное финансирование. На строительство девелоперы должны брать деньги в банках, деньги покупателей лежат на эскроу-счетах вплоть до введения дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.
Пока рынок живет двойной жизнью – новостройки продаются и по схеме с эскроу, и по старым ДДУ. По данным Дом.РФ на 31 января 2020 г., в Москве и области строится 27,2 млн кв. м жилья, из них с привлечением средств покупателей на счета эскроу – 7,4 млн кв. м (27,3%). И эта доля увеличивается быстро – по информации Дом.РФ, с 1 октября 2019 г. в Московском регионе она выросла на 30%. По данным Росреестра по Москве, в столице в январе было зарегистрировано 6300 ДДУ, из их 1639 – с применением счетов эскроу (26%).