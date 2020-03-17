Ozon может арендовать склад почти на 80 000 кв. м в Санкт-Петербурге

Интернет-магазин Ozon откроет новый склад в Санкт-Петербурге: он арендует у компании «Марвел-логистика» площади в комплексе «PNK парк Софийская КАД». Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон и компании Knight Frank, которая выступала консультантом сделки. На первом этапе Ozon, по их словам, займет 29 000 кв. м. Эта очередь будет достроена уже во II квартале 2020 г., правда, еще 4–5 месяцев займет монтаж оборудования.