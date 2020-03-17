Ozon может арендовать склад почти на 80 000 кв. м в Санкт-Петербурге
Это будет крупнейшая региональная сделка аренды за историю рынка
Интернет-магазин Ozon откроет новый склад в Санкт-Петербурге: он арендует у компании «Марвел-логистика» площади в комплексе «PNK парк Софийская КАД». Об этом «Ведомостям» рассказали представители сторон и компании Knight Frank, которая выступала консультантом сделки. На первом этапе Ozon, по их словам, займет 29 000 кв. м. Эта очередь будет достроена уже во II квартале 2020 г., правда, еще 4–5 месяцев займет монтаж оборудования.
У Ozon есть опцион на расширение площади аренды до 79 000 кв. м, говорят собеседники «Ведомостей». До его реализации эти площади будет использовать сама «Марвел-логистика» под ответственное хранение грузов, уточняет человек, близкий к одной из сторон сделки.
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