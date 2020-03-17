Переход на проектное финансирование тяжело дается строителям малоэтажного жилья

13,3 млн руб. – это средняя цена таунхауса, считают в «Инком-недвижимости» (-1% за год). Квартиры в МЖД стоят в среднем 4,9 млн руб. (+4%). Впрочем, у Optiland цены в поселке «Кембридж» за 2019 г. выросли на 10–12% (90 000 руб. за 1 кв. м), как объясняет Мокроусов – из-за удорожания процесса строительства. На квартиры от Kaskad Family за год средняя цена предложения выросла на 16,3%. О росте цен на 10% говорит и Кузнецов, но, правда, за последние пять лет. Сейчас в комплексах от RDI «Западная долина» (21 км от МКАД по Киевскому шоссе) и «Южная долина» (9 км от МКАД по Каширскому шоссе) 1 кв. м стоит в среднем 85 000–95 000 руб. В элитном сегменте, по данным Knight Frank, средняя цена предложения таунхаусов по итогам 2019 г. – 37 млн руб., минус 8% за год.