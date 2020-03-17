Типовое индивидуальное строительство государство поддержит ипотекой

По оценкам «Бест-новостроя», ипотека на ИЖС – это не более 1% от общего числа выдаваемых жилищных кредитов. «В 2019 г. в России было выдано 1,27 млн ипотечных кредитов, на долю ИЖС, вероятно, пришлось не более 12 700. Наиболее активны сейчас в этом отношении регионы востока страны, которые могут получить кредит на строительство дома по программе «Дальневосточный гектар» под 2% годовых. Для остальных регионов банк предлагает программу «Индивидуальное строительство жилого дома» под 11% годовых на сумму до 30 млн руб.», – говорит председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова. Банки, дающие ипотеку на строительство индивидуального жилого дома, можно пересчитать по пальцам одной руки. Первый нерешенный вопрос – предмет залога. «По условиям банка Дом.РФ сначала, на период стройки, в залог оформляется участок, а после ввода дома в эксплуатацию – и участок, и само строение. В Сбербанке залогом выступает участок или право его аренды, также можно предоставить в залог иное помещение (например, квартиру)», – описывает разные требования Доброхотова. Чаще всего не строящийся дом, а имеющаяся у заемщика другая недвижимость выступает предметом залога, говорит коммерческий директор RDI Валерий Кузнецов (он упоминает кроме названных выше Россельхозбанк, Запсибкомбанк, Прио-Внешторгбанк): «От ее стоимости и зависит сумма договора. Сбербанк предоставляет альтернативу – поручительство физических лиц». «Банки стараются минимизировать риски на тот случай, если придется продавать дом заемщика», – объясняет директор по продажам «НДВ – супермаркет недвижимости» Ирина Туманова. По ее словам, на рынке столичного региона загородные дома вне зависимости от масштабов и класса продаются с трудом и с немалым дисконтом. Поэтому и первоначальный взнос по такому кредиту – от 30–50%, – отмечает она.