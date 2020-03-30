В «Большевике» на Ленинградском проспекте появится гибкий офис Space 1
O1 Properties планирует открыть крупнейший гибкий офис Space 1 в бизнес-центре «Большевик» на Ленинградском проспекте. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с компанией и комплексом.
Информация о планах открытия есть на сайте Space 1. Там сказано, что площадь объекта составит 5000 кв. м, он рассчитан на 700 рабочих мест. Открытие запланировано на IV квартал 2020 г. Представитель O1 Properties это подтвердил. Получить комментарий владельца «Большевика» не удалось. Бизнес-центр контролирует Riverstretch Trading & Investments (RT&I), основной акционер O1 Properties, говорили осенью 2019 г. партнер последней, а также три консультанта, работавшие с ней. Управляет «Большевиком» компания O1 Standart, которую учредила O1 Properties.