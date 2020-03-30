В «Большевике» на Ленинградском проспекте появится гибкий офис Space 1

Информация о планах открытия есть на сайте Space 1. Там сказано, что площадь объекта составит 5000 кв. м, он рассчитан на 700 рабочих мест. Открытие запланировано на IV квартал 2020 г. Представитель O1 Properties это подтвердил. Получить комментарий владельца «Большевика» не удалось. Бизнес-центр контролирует Riverstretch Trading & Investments (RT&I), основной акционер O1 Properties, говорили осенью 2019 г. партнер последней, а также три консультанта, работавшие с ней. Управляет «Большевиком» компания O1 Standart, которую учредила O1 Properties.