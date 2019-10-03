О1 Properties создает сеть гибких офисов в Москве

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Максим Стулов / Ведомости

O1 Properties планирует создать сеть гибких офисов под брендом Space 1, рассказали «Ведомостям» три консультанта, работавших с ней. По их словам, компания планирует под эти цели арендовать площади как в своих, так и в чужих бизнес-центрах в хороших местах и делать там готовые офисы с переговорными, конференц-залами, зонами отдыха и т. д. Затем она будет сдавать их средним и крупным компаниям. В июне этого года коммерческий директор O1 Properties Павел Барбашев учредил ООО «Спейс 1», свидетельствуют данные ЕГРЮЛа.

Представитель О1 Properties подтвердил, что компания создает сеть гибких офисов вместе с созданной ее менеджером «Спейс 1». По его словам, так как она крупнейший собственник премиальных бизнес-центров в Москве, то ее основные арендаторы – крупные иностранные и российские компании, а с их стороны растет интерес к офисам с более гибкими условиями аренды как по срокам договоров, так и по размеру площадей. Коворкинги этот спрос удовлетворить не могут – прежде всего из-за невозможности изолировать помещения, добавляет он.