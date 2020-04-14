Предложение новостроек в России разнообразно, и качество растет

Павел Брызгалов, директор департамента развития продуктов ГК ФСК, говорит, что застройщики, как правило, прописывают в графике строительства этапы с запасом времени на форс-мажорные обстоятельства. Однако даже этого может не хватать: например, если поставщик подвел и застройщику приходится оперативно искать в другом месте материалы или оборудование. Если форс-мажора не случится, можно быстро возвести объект массового жилья в чистом поле и зависнуть со сдачей премиального дома в центре Москвы – тут всегда есть риск, что жители соседних домов будут протестовать по поводу стройки. Ахиллесова пята строительства всех времен и народов – проблемы со смежниками: подрядные организации затягивают порученные им этапы проведения работ или выполняют их некачественно, что требует переделок, сетуют застройщики. В нынешних условиях «ключевые моменты» генподрядчики стараются брать на себя, передавая на подряд вспомогательные виды работ. Хотя подвести может кто угодно. В практике «Сити XXI век», рассказывает директор по продукту компании Мария Могилевцева-Головина, был случай переноса сроков сдачи объекта на месяц из-за несвоевременного выполнения обязательств именно генподрядной организацией.