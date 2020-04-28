«Алроса» купила у структуры миллиардера Макарова офис в Черемушках

Совет директоров «Алросы» еще в феврале 2019 г. одобрил приобретение многофункционального офисного комплекса для размещения Единой сбытовой организации компании, об этом тогда сообщал РБК. В феврале этого года «Алроса» уточнила, что речь идет именно об объекте на Севастопольском проспекте. Переход прав собственности на здание действительно был зарегистрирован Росреестром 21 апреля, однако полностью вся сделка будет закрыта до конца года, уверяет представитель «Алросы». Один из корпусов бизнес-центра, по его словам, займет единый комплекс таможенного оформления и государственного контроля экспортно-импортных операций с драгоценными камнями и металлами. В дальнейшем на базе этого офисного комплекса на Севастопольском проспекте планируется создание московского алмазного центра.