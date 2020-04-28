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«Алроса» купила у структуры миллиардера Макарова офис в Черемушках

Это одна из немногих сделок в валюте за последнее время
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Алмазодобывающая компания «Алроса» 21 апреля стала владелицей административного здания общей площадью 29 420 кв. м на Севастопольском проспекте, по данным из Единого государственного реестра недвижимости. По этому адресу расположен бизнес-центр Tower, где прежде находился офис нефтегазовой компании «Итера» бизнесмена Игоря Макарова. До последнего времени комплекс принадлежал правопреемнице МГК «Итера» – группе «Арети».

Совет директоров «Алросы» еще в феврале 2019 г. одобрил приобретение многофункционального офисного комплекса для размещения Единой сбытовой организации компании, об этом тогда сообщал РБК. В феврале этого года «Алроса» уточнила, что речь идет именно об объекте на Севастопольском проспекте. Переход прав собственности на здание действительно был зарегистрирован Росреестром 21 апреля, однако полностью вся сделка будет закрыта до конца года, уверяет представитель «Алросы». Один из корпусов бизнес-центра, по его словам, займет единый комплекс таможенного оформления и государственного контроля экспортно-импортных операций с драгоценными камнями и металлами. В дальнейшем на базе этого офисного комплекса на Севастопольском проспекте планируется создание московского алмазного центра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных