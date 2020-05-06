Условий сделки стороны не разглашают. Ставка аренды офисов в таком проекте, как «ВЭБ-арена», может составлять примерно 28 000 руб. за 1 кв. м в год, оценивает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Правда, по его словам, крупный арендатор мог получить существенный дисконт. Госкомпании, как правило, имеют возможность платить за аренду офисов больше, чем коммерческие компании, рассуждает Лукашев: «Почта России» могла договориться на ставку 25 000 руб. за 1 кв. м в год с НДС. С ним согласен управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов, его оценка – 25 000–26 000 руб. за 1 кв. м. Получается, «Почта России» ежегодно будет платить за свою штаб-квартиру 925–962 млн руб.