«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКАЭто будет крупнейшая сделка аренды офисов в этом году
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
«Почта России» займет 37 000 кв. м, переезд в «ВЭБ-арену» планируется в 2021 г. после ремонта и отделки.
Сейчас подразделения «Почты России» находятся в разных районах Москвы, головной офис – на Варшавском шоссе. Объединение всех сотрудников на одной площадке ускорит коммуникацию в компании, говорится в ее сообщении. Из слов гендиректора «Почты России» Максима Акимова следует, что переезд в новый офис связан также с развитием цифровизации. Современное рабочее пространство важно для создания цифровой среды и конкурентоспособных условий труда, все это невозможно в комплексе на Варшавском шоссе, где ремонта не было с постройки в 1979 г., отметил он.
По словам председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, финансовая модель ПФК ЦСКА предусматривает привлечение существенного денежного потока (до 70%) от сдачи в аренду офисов. «Мы достигли принципиальной договоренности – "Почта России" станет якорным арендатором бизнес-центра, что и позволит создать гарантированный денежный поток для клуба», – говорит он.
Откуда у ВЭБ.РФ арена
ВЭБ.РФ в апреле 2020 г. стал владельцем 77,63% профессионального футбольного клуба ЦСКА, конвертировав его долг в акции. Госкорпорация в 2013 г. давала структурам Евгения Гинера $240 млн на строительство стадиона и инфраструктуры. Общая площадь проекта 171 000 кв.м, из которых 78 000 кв. м – сам стадион примерно на 30 000 человек, остальное – три офисных башни, в том числе 38-этажная Golden Tower в форме кубка УЕФА (его ЦСКА завоевал в 2005 г.) и гостиница. Среди арендаторов «ВЭБ-арены» – «Транснефть-технологии», IP Video Systems и ПФК ЦСКА.
Условий сделки стороны не разглашают. Ставка аренды офисов в таком проекте, как «ВЭБ-арена», может составлять примерно 28 000 руб. за 1 кв. м в год, оценивает управляющий партнер ILM Андрей Лукашев. Правда, по его словам, крупный арендатор мог получить существенный дисконт. Госкомпании, как правило, имеют возможность платить за аренду офисов больше, чем коммерческие компании, рассуждает Лукашев: «Почта России» могла договориться на ставку 25 000 руб. за 1 кв. м в год с НДС. С ним согласен управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов, его оценка – 25 000–26 000 руб. за 1 кв. м. Получается, «Почта России» ежегодно будет платить за свою штаб-квартиру 925–962 млн руб.
Аренда площадей в «ВЭБ-арене» – на данный момент крупнейшая сделка на рынке офисов в этом году, говорит Лукашев. Ранее, по данным CBRE, Mail.ru Group сняла 8800 кв. м в бизнес-центре «Алкон II» на Ленинградском проспекте. Кроме того, центральная дирекция закупок и снабжения РЖД договорилась об аренде 9230 кв. м в бизнес-центре «Ситидел». «Дом.РФ» также ведет переговоры с Metrika Investments: госкомпания может занять в Neva Towers в деловом центре «Москва-сити» около 30 000 кв. м.
«Почта России» рассматривала и другие варианты для штаб-квартиры. Так, она вела переговоры о покупке 40 000 кв. м в бизнес-центре «Искра-парк» (принадлежит входящей в группу ВТБ «Галс-девелопмент»).
На сегодня «ВЭБ-арена» – один из немногих офисов в Москве, где есть свободные площади такого размера, объясняет гендиректор Key Capital Сергей Камлюк. Он считает, что ВЭБ.РФ может позже продать бизнес-центр как арендный бизнес и погасить таким образом затраты на строительство стадиона. Камлюк называет «ВЭБ-арену» качественным объектом с хорошим расположением. К его минусам Лукашев относит соседство со стадионом, которое вызывало беспокойство у многих потенциальных арендаторов.