O1 Properties рискует лишиться участка под офис в Марьиной Роще

«Морава» получала разрешения на строительство в июне 2008 г. и в феврале 2013 г., но сроки их действия истекли, следует из решения суда. Земельный участок не освоен, строительство не завершено, поэтому департамент имущества Москвы в одностороннем порядка разорвал договор с «Моравой». Но управление Росреестра по Москве отказалось вносить запись в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о прекращении контракта. Департамент подал на Росреестр в суд, и в январе 2020 г. московский арбитраж обязал службу внести запись в ЕГРН. Апелляция назначена на середину мая. Представители Росреестра и департамента имущества отказались от комментариев.