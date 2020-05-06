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O1 Properties рискует лишиться участка под офис в Марьиной Роще

Правительство Москвы расторгло договор аренды
Антон Филатов
Максим Столов / Ведомости

Столичный департамент имущества расторг договор аренды с ООО «Фирма «Морава» на участок площадью 0,46 га на Октябрьской улице. Об этом говорится в решении Арбитражного суда Москвы.

Основной владелец «Моравы» – инвесткомпания O1 Properties, один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве, сказано в ее финансовом отчете. На Октябрьской улице она планировала построить бизнес-центр Greendale общей площадью 43 954 кв. м.

«Морава» получала разрешения на строительство в июне 2008 г. и в феврале 2013 г., но сроки их действия истекли, следует из решения суда. Земельный участок не освоен, строительство не завершено, поэтому департамент имущества Москвы в одностороннем порядка разорвал договор с «Моравой». Но управление Росреестра по Москве отказалось вносить запись в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) о прекращении контракта. Департамент подал на Росреестр в суд, и в январе 2020 г. московский арбитраж обязал службу внести запись в ЕГРН. Апелляция назначена на середину мая. Представители Росреестра и департамента имущества отказались от комментариев. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных