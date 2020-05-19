Карантин и квартирография

Увлечение студиями, по наблюдениям экспертов, проходит по мере того, как люди получают опыт проживания в таком формате – и это началось еще до пандемии. Если два года назад в доме комфорт-класса студий могло быть до 15% и они хорошо раскупались, то сейчас и 10% много, говорит Брызгалов. Станислав Данелян, гендиректор Euroinvest Development, замечает: застройщикам было выгодно проектировать студии от 20 кв. м и чтобы в доме их поместилось как можно больше (цена за 1 кв. м больше на 20%). И поначалу клиенты радуются такой покупке, но «когда дело доходит до приемки готовой квартиры, выясняется, что некуда поставить кровать, нет места для полноценной кухни, в них просто негде жить», говорит Анна Комарова, директор по маркетингу «Доброград девелопмента». По мнению Данеляна, в период самоизоляции те, кто обрел новый «пользовательский опыт» в маленьких студиях, переосмыслят отношение к жилью и спрос на такую недвижимость снизится. Впрочем, мелких студий на рынке не так много: по статистике Est-a-Tet, лотов до 20 кв. м в новостройках Москвы – 0,4%, новой Москвы – 0,3%; 20–30-метровых – 4,9 и 9,2% соответственно.