Торговые деревни открываются по новым правилам

Тем не менее Энтони Гаскон, директор по ритейлу Hines Russia, «впервые в жизни не представляет», что в действительности будет происходить с рынком торговой недвижимости после пандемии. По его словам, семь лет назад ситуация выглядела куда более позитивной: «Тогда мы отмечали рост. Мы были новыми игроками на рынке, людям было интересно узнать о шопинге в аутлетах. Боюсь, что сейчас некоторые ритейлеры не справятся с кризисом. Другие будут настолько истощены, что предпочтут остановиться в развитии. Некоторые выживут и вернутся к делу в том или ином формате. Если и есть что-то, чему нас научил COVID-19 – а ритейлеры и владельцы брендов испытали это непосредственно на себе, – это то, что людям не нужно много для жизни. Как правило, уже есть все необходимое и есть много вещей, которые на самом деле не нужны. Поэтому бренды должны, как никогда ранее, понимать, какую ценность они предлагают людям».