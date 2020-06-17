Карантин в интерьере

Москвичка Елена, перебравшись на время карантина с семьей в загородный дом площадью 280 кв. м, также сетует на отсутствие кабинета. В ее доме четыре спальни, гостиная с кухней и шесть балконов. «У мужа каждый день по три рабочих совещания, он запирается в нашей комнате, чтобы его не беспокоили. В детских спальнях каждого из трех моих сыновей есть рабочие столы, дети могут учиться онлайн, не пересекаясь. Мне приходится работать в гостиной. Но это же место постоянного притяжения, каждый член семьи по нескольку раз забегает. Я не могу сосредоточиться или выйти спокойно в онлайн-конференцию». До карантина в семье Елены было правило – все рабочие дела остаются за порогом дома. Теперь она мечтает о собственном кабинете, который не будет делить ни с кем, и планирует остеклить хотя бы часть балконов. После выхода из карантина, говорит Семихатова, заказов на ремонт стало значительно больше и клиенты стали чаще просить сделать два «взрослых» кабинета.