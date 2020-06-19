Стрит-ритейл делает ставку на спальные районы

Одними из первых вернулись к поиску новых помещений предприятия общепита, говорит Козина, хотя пока это штучные запросы: в приоритете не открытие новых, а сохранение уже существующих заведений. Например, по словам Романа Кокорева, ведущего консультанта RealJet, «Кофемания» готовит к открытию несколько ресторанов, один из них – на Патриарших прудах. У R4S есть запросы от сетей формата low price – кофеен OneDouble и Cofix, рассказывает Буренко. Компания уже заключила договор аренды на 10 лет с премиальным брендом White Rabbit Family, их новый ресторан площадью 776 кв. м откроется на Большой Никитской (в здании, построенном в 1799 г. архитектором Матвеем Казаковым, в свое время там располагался исторический факультет МГУ), на этой улице операторы питания преобладают в составе арендаторов (57%). Условия – 12% от товарооборота плюс фиксированная ставка, арендатор уже ее выплачивает, уточнили у R4S. Другое историческое здание – трехэтажный административный корпус роддома № 7 им. Грауэрмана на Новом Арбате (построен в 1900 г.), после реконструкции, в которую было вложено более 100 млн руб., компания сдала на 30 лет «Макдональсу» (718 кв. м). По данным Knight Frank, в центре Москвы ставки аренды для предприятий общепита варьируются от 50 000 до 120 000 руб. за 1 кв. м в год в зависимости от расположения и площади. Если больше 1000 кв. м – 20 000–30 000 руб. за 1 кв. м в год.