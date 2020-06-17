Девелопер «Гранель» не стал выкупать бывшую штаб-квартиру «СУ-155»

Конкурсный управляющий «СУ-155» несколько раз пытался продать головной офис компании общей площадью 7654 кв. м в рамках банкротства. В 2018 г. комплекс на Малой Ордынке выставлялся на торги за 1,84 млрд руб., а в начале 2019 г. – за 1,66 млрд руб., желающих купить его не нашлось.