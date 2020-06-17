Девелопер «Гранель» не стал выкупать бывшую штаб-квартиру «СУ-155»Офис в центре Москвы мог достаться структуре «Россетей»
Девелопер «Гранель» отказался от покупки здания бывшей штаб-квартиры строительной компании «СУ-155» на Малой Ордынке. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с этим объектом. По их словам, сейчас комплексом владеет структура, связанная с «Россетями».
Конкурсный управляющий «СУ-155» несколько раз пытался продать головной офис компании общей площадью 7654 кв. м в рамках банкротства. В 2018 г. комплекс на Малой Ордынке выставлялся на торги за 1,84 млрд руб., а в начале 2019 г. – за 1,66 млрд руб., желающих купить его не нашлось.
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