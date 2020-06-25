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X5 Retail Group арендует склад в Солнечногорске

Это одна из крупнейших сделок со складами в этом году
Антон Филатов
Наталия Шарапова для Ведомостей

Девелоперская компания «Ориентир» построит для X5 Retail Group крупный распределительный центр на территории логистического парка «Ориентир север – 4» рядом с деревней Литвиново под Солнечногорском. Стороны уже подписали соглашение об аренде площадей в будущем складском комплексе, рассказали «Ведомостям» гендиректор «Ориентира» Андрей Постников, а также Александр Кацегоров, директор по аренде Knight Frank, которая выступала консультантом сделки для обеих сторон. По их словам, X5 займет в логопарке «Ориентир север – 4» «несколько десятков тысяч квадратных метров». Речь идет примерно о 43 000 кв. м, уточнили два человека, работавших с этим объектом. Представитель X5 подтвердил лишь факт сделки с «Ориентиром», от других комментариев он отказался.

X5 Retail Group – крупнейший ритейлер России: его выручка в 2019 г. составила 1,73 млрд руб. Компания управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных