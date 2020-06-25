X5 Retail Group арендует склад в Солнечногорске

Девелоперская компания «Ориентир» построит для X5 Retail Group крупный распределительный центр на территории логистического парка «Ориентир север – 4» рядом с деревней Литвиново под Солнечногорском. Стороны уже подписали соглашение об аренде площадей в будущем складском комплексе, рассказали «Ведомостям» гендиректор «Ориентира» Андрей Постников, а также Александр Кацегоров, директор по аренде Knight Frank, которая выступала консультантом сделки для обеих сторон. По их словам, X5 займет в логопарке «Ориентир север – 4» «несколько десятков тысяч квадратных метров». Речь идет примерно о 43 000 кв. м, уточнили два человека, работавших с этим объектом. Представитель X5 подтвердил лишь факт сделки с «Ориентиром», от других комментариев он отказался.