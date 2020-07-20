Как загородные отели компенсируют простой из-за пандемии

«Отель Новый Петергоф» под Петербургом работал, принимал командировочных или гостей, которые по каким-либо причинам изолировались для работы вне дома, говорит его генеральный директор Екатерина Егорова. Загрузка снизилась относительно запланированной по бюджету на 96% (средний нормальный показатель: 60% ‒ в апреле, около 80% ‒ в мае). «Понятно, что работой для прибыли это назвать нельзя. Но в любом случае 13 000 кв. м надо обслуживать, чтобы иметь возможность открыться в полном объеме после снятия ограничений. Предприятие входило в состояние простоя, сотрудников переводили на почасовую оплату, некоторые позиции сократили», – рассказывает Егорова. Ресторан отеля работал в режиме доставки и навынос. «Отель держится благодаря дополнительному финансированию – на обслуживание, налоги, расходы на заработную плату и коммунальные платежи заработать самостоятельно не представлялось возможным. Навстречу пошли наши партнеры, поставщики и клиенты, позволив произвести реструктуризацию долгов и рассрочки по выплатам, также оплатив и авансировав свои еще не состоявшиеся мероприятия», – делится Егорова. По ее словам, затраты на обслуживание объекта по статье «хозяйственные расходы» увеличились на 40%, выросли и расходы на персонал – сотрудникам делаются платные тесты на коронавирус.