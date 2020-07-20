Как загородные отели компенсируют простой из-за пандемии

Как загородные отели компенсируют простой из-за пандемииОтельеры стремятся к полной загрузке своих объектов, а гости ждут больше безопасности и соблюдения санитарных норм
В Московской области насчитывается около 43 000 номеров в загородных отелях и пансионатах, а с учетом соседних Тверской, Ярославской и Владимирской областей, которые также выбирают для отдыха жители столичного региона, число номеров в качественных объектах достигает 80 000, отмечают в CBRE. Гендиректор УК «Росинвестотель» Кирилл Иртюга уточняет, что большая часть – это «малые» отели (20‒25 номеров) и объекты, построенные еще в СССР. Они хорошо расположены, имеют неплохую транспортную доступность, но предложение крайне разнородно.
Загородные отели загружены в среднем на 55‒57% за год и на 80% ‒ в июне, июле, августе и декабре, таковы данные «Росинвестотеля» (но в феврале, марте, мае, сентябре – лишь на 45%; в апреле, октябре, ноябре – на 25%). По данным Мосгорстата, среднегодовая загрузка гостиниц в Московской области в последние годы – около 40%, санаторно-курортных объектов – до 50%. Но в этом году большинство (но не все) закрылись на два с лишним месяца.
Работа без прибыли
Во время режима самоизоляции закрывались гостиничный комплекс «Усадьба Плешанова» в Ростове Ярославской области и парк-отель «Доброград» во Владимирской. «Апрель и май были для нас трудными месяцами, мы не могли работать и возвращали деньги за отмененные бронирования. Для привлечения дополнительных доходов мы предложили доставку еды за пределы курорта, проводили различные мастер-классы на онлайн-площадках, чтобы оставаться в поле зрения наших гостей», – рассказывает генедиректор «Курорта Доброград» Марина Мигаленко.
«Отель Новый Петергоф» под Петербургом работал, принимал командировочных или гостей, которые по каким-либо причинам изолировались для работы вне дома, говорит его генеральный директор Екатерина Егорова. Загрузка снизилась относительно запланированной по бюджету на 96% (средний нормальный показатель: 60% ‒ в апреле, около 80% ‒ в мае). «Понятно, что работой для прибыли это назвать нельзя. Но в любом случае 13 000 кв. м надо обслуживать, чтобы иметь возможность открыться в полном объеме после снятия ограничений. Предприятие входило в состояние простоя, сотрудников переводили на почасовую оплату, некоторые позиции сократили», – рассказывает Егорова. Ресторан отеля работал в режиме доставки и навынос. «Отель держится благодаря дополнительному финансированию – на обслуживание, налоги, расходы на заработную плату и коммунальные платежи заработать самостоятельно не представлялось возможным. Навстречу пошли наши партнеры, поставщики и клиенты, позволив произвести реструктуризацию долгов и рассрочки по выплатам, также оплатив и авансировав свои еще не состоявшиеся мероприятия», – делится Егорова. По ее словам, затраты на обслуживание объекта по статье «хозяйственные расходы» увеличились на 40%, выросли и расходы на персонал – сотрудникам делаются платные тесты на коронавирус.
Для экоотеля «Лепота» в Талдомском районе Московской области потери были не столь существенными, хотя отель полностью закрывался: штат сохранили, из высокого сезона пропустили лишь несколько дней майских праздников и начало июня, рассказывает акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Обычно в это время отель заполнен, а средняя загрузка за год – около 62%. Пока были закрыты, достроили и оборудовали новый корпус, начали строительство ресторана. «Наконец построили взрослый бассейн, 20 на 10 м, и детский, теперь здесь три бассейна», – радуется Колченко, уточняя, что все эти работы уже были в плане, а вынужденный простой позволил справиться быстрее. Сейчас загрузка в выходные вновь достигла 100%.
Некоторые загородные отели воспользовались поддержкой государства, но их представители говорят, что она не слишком помогла. «Мы получили незначительную отсрочку платежей некоторых налогов, для нашего предприятия – это три месяца. Мы не входим в категорию МСП, поэтому никаких выплат получить не сможем», – говорит Егорова.
В «Усадьбе Плешанова» смогли воспользоваться субсидией государства на выплату минимальной зарплаты. «Но откуда брать деньги на оборотные средства для начала работы – неизвестно, – говорит администратор отеля Елена Зеленцова. – Обещанный кредит под 2% годовых банки давать не торопятся. Когда нам разрешат работать с учетом всех ограничений, о нас забудут совсем – выкручивайтесь как можете. Будут только проверять исполнение рекомендаций Роспотребназора».
Поможет граница
Помочь восстановлению рынка могут те же ограничения, которые на время парализовали его работу, считают опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению Ольги Широковой, директора департамента консалтинга и аналитики Knight Frank, загородные отели устойчивее городских, рассчитанных в первую очередь на бизнес-туристов. Последних не ждут раньше сентября, и то при условии успешной борьбы с коронавирусом.
По словам Широковой, снятие ограничений в самом начале высокого сезона – огромный положительный фактор для работы загородного объекта, который позволит «отыграть» падение показателей. Летнюю высокую загрузку можно восстановить как за счет как постоянных гостей, приезжающих на выходные дни или в отпуск, так и тех, кто не поедет отдыхать за границу или поостережется ехать и в другой регион.
Большой минус ситуации – не будет групповых заездов или корпоративных мероприятий. «Традиционно именно M.I.C.E. (от англ. Meetings, Incentives, Conferences, Events ‒ конференции, семинары и обучающие выезды) приносит большую долю прибыли. Огромный бюджет закладывается на аренду конференц-залов, питание групп, экскурсионное обслуживание. В связи с санитарно-эпидемическими ограничениями восполнить эти потери не удастся за счет заселения индивидуальными гостями и мини-группами», – уверена Егорова.
Анна Тертычная, консультант направления индустрии гостеприимства CBRE, считает, что на сегмент загородных отелей в этом сезоне повлияет несколько факторов: ограничения, которые введены для соблюдения санитарно-гигиенических норм, страх – некоторые гости предпочтут останавливаться в более уединенных местах и будут избегать скопления людей, и снижение уровня благосостояния населения. Эксперт считает, что часть потенциальных клиентов не будут замещать отдых за границей поездкой в Подмосковье или в Сочи, как это было в 2014‒2015 гг., а предпочтут экономить, отменив любые поездки. А восстановление пойдет по китайскому сценарию, «где наблюдается всплеск спроса на отельный отдых выходного дня», добавляет Тертычная. «Очевидно, что москвичи и жители ближайших областей захотят сменить обстановку, провести выходные на природе. Однако объем этого спроса на текущий момент сложно прогнозировать», – говорит она.
Аналогичная ситуация и в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Высокий спрос на отдых за городом касается почти всех туристических объектов, которые находятся в пределах доступности на автомобиле, отмечает Виолетта Басина, гендиректор ГК Omakulma, председатель комитета РСС по взаимодействию застройщиков и собственников жилья. По ее словам, горожане готовы ехать гораздо дальше, чем обычно. «Если раньше 3‒4 часа на автомобиле казалось совсем далеко, то сейчас и эти варианты оказались востребованными. Внутренними туристами (петербуржцами в том числе) разобрана не только Ленобласть, но и Карелия, как только туда был открыт въезд. Стоит ожидать, что спрос в среднем сегменте может сместиться даже на удаленные территории вроде Вологодской области», – считает Басина.
Закрытые границы, по ее словам, помогли гостиницам, расположенным за городом: если раньше около 15% петербуржцев хотя бы часть лета проводили за рубежом, то теперь отпуск целиком пройдет либо на даче, либо в загородном отеле.
«Гостиницы, турбазы, кемпинги Ленобласти не прекращали работу, там лишь приостанавливали свою деятельность рестораны и кафе, а еда доставлялась в номера. Поэтому сезон для местных гостиниц оказался максимально удачным», – утверждает руководитель проекта LifeDeluxe.ru Сергей Бобашев. Даже несмотря на некоторые ограничения, например, неработающие бассейны. «Месяц назад на выходных нельзя было найти на «Букинге» ничего вменяемого с оценками выше семи, если вы пытались забронировать номер за пару дней до заезда. Доступны были только мотели у трасс и городские хостелы. Весной и в начале лета заполняемость по выходным была близка к 100%, в будни также бронировалось большое количество номеров практически во всех сегментах, от самых дешевых до самых дорогих отелей», – рассказывает Бобашев.
Подмосковные курорты проигрывают морским
Тем не менее, по данным исследования потенциального спроса этим летом, которое для «Ведомостей» провело международное агентство маркетинговых исследований и консалтинга YesGroup, для «отелей около города» ситуация не выглядит оптимистичной – они проигрывают морским курортам. 49% жителей Московского региона планируют провести отпуск в домах отдыха, пансионатах и санаториях в России, 65% из них отдали предпочтение курортным зонам, остальные планируют поехать в санаторий / пансионат / дом отдыха «не на море», но не обязательно в Подмосковье. Половина респондентов отметили, что воздержатся от поездок в связи с ограничениями и трудностями, связанными с пандемией. С точки зрения безопасности, считает Широкова, наибольший успех будет у небольших отелей, которые обладают просторной территорией для прогулок и занятий спортом, а также предлагают широкий выбор инфраструктуры. Или где есть отдельно стоящие домики, необычные средства размещения – купольные дома, глемпинги.
Больше безопасности и шведский стол
Исследование YesGroup показало, что потенциальные клиенты уделяют безопасности особое внимание. 56% считают, что на территории обязательно должен присутствовать врач/ медсестра, 53% – что важно обрабатывать территорию специальными дезинфицирующими средствами, 52% – устанавливать дозаторы с санитайзерами, а также оборудовать территорию с соблюдением мер дистанцирования (46%). Уборка должна производиться раз в день (65%), а врач должен находиться на территории либо 24/7 (53%), либо каждый день (32%).
Отельеры надеются на лучшее. «У нас 55 номеров, и мы заполним их на 70% после полноценного начала работы курорта, – говорит Мигаленко из «Доброграда». – В мае был всплеск бронирований на летний сезон, и сейчас звонков много».
На успешное лето рассчитывают и в «Отеле Новый Петергоф». «Но при нормальных эпидемических условиях поток восстановится только к следующему сезону, – говорит Егорова. – Все зависит от того, насколько активными будут август, сентябрь и октябрь и какие ограничения продолжат действовать. Когда активизируется внутренний туризм с меньшими ограничениями, спрос возрастет. Конечно, выиграют в большей степени регионы с более жарким климатом и морем, отели в областях, где есть водоемы для купания и коттеджи, но и гостиницы в окружении исторических дворцов и парков в проигрыше не останутся».
Иртюга отмечает, что отдых выходного дня для жителей столицы всегда был интересен (лететь никуда не надо, как и беспокоиться об адаптации к иным климатическим условиям), сейчас это хороший шанс для санаториев, пансионатов, загородных гостиниц. По его оценке, средняя стоимость проживания в подмосковных отелях сохраняется по отношению к прошлому году ‒ 5700‒6500 руб. в сутки (c завтраком), отели подороже стоят 8500‒10 000 руб. в сутки. Тарифы могут вырасти из-за повышения спроса со второй половины лета, допускает Тертычная, – если не будет второй волны пандемии.