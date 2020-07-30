Элитные новостройки в Москве подорожали, несмотря на пандемию

Лидер рейтинга – Манила, там, несмотря на пандемию, стоимость премиальных квартир выросла на 14,4%, 2-е и 3-е места заняли Токио (+8,6%) и Стокгольм (+4,4%). В Москве элитное жилье за год подорожало на 4,1%, с этим показателем российская столица заняла 4-е место в рейтинге. В то же время в 15 городах, как следует из исследования, цены на дорогую недвижимость за год снизились, в том числе в Бангкоке (-5,5%), Найроби (-5,1%), Лондоне (-5%) и Санкт-Петербурге (-1,4%).