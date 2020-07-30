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Элитные новостройки в Москве подорожали, несмотря на пандемию

Но количество сделок с дорогими квартирами сократилось
Антон Филатов
В Москве элитное жилье за год подорожало на 4,1% /Максим Стулов / Ведомости

Средняя стоимость дорогого жилья в 45 городах планеты на конец июня выросла всего на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете консалтинговой компании Knight Frank. Для сравнения: в марте, когда введенные в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры еще не оказывали серьезного влияния на рынок элитной недвижимости, средний рост цен составил 2,3%.

Лидер рейтинга – Манила, там, несмотря на пандемию, стоимость премиальных квартир выросла на 14,4%, 2-е и 3-е места заняли Токио (+8,6%) и Стокгольм (+4,4%). В Москве элитное жилье за год подорожало на 4,1%, с этим показателем российская столица заняла 4-е место в рейтинге. В то же время в 15 городах, как следует из исследования, цены на дорогую недвижимость за год снизились, в том числе в Бангкоке (-5,5%), Найроби (-5,1%), Лондоне (-5%) и Санкт-Петербурге (-1,4%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных